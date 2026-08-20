Kılıçdaroğlu\'ndan Emekli Uyarısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ömrü boyunca bu ülkenin kalkınmaıs için çaba harcayan insan hayatının sonbaharında yeniden ekmek kavgası vermeye mecbur bırakılmamalı. Emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen böyle gitmez" dedi.

CHP'nin sosyal medya hesabından "Emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen" başılığıyla emekliler ile ilgili bir video paylaşıldı. Videoda, emekliler yaşadıkları geçim sıkıntısını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda yer alan açıklamasında, "Ömrü boyunca bu ülkenin kalkınmaıs için çaba harcayan insan hayatının sonbaharında yeniden ekmek kavgası vermeye mecbur bırakılmamalı. Emeklinin sofrasını küçülten, yıllarca ödediği primi yok sayan bu düzen böyle gitmez" ifadesini kullandı.