Kılıçdaroğlu, Türeli’nin Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenaze törenine katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli, 2 gün önce Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Türeli için bugün öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'ye başsağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazının ardından Feyzi Tunç Türeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Türeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.