Kılıçdaroğlu, Türeli’nin Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Türeli’nin Cenaze Törenine Katıldı

22.06.2026 15:47
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Emekli Albay Türeli'nin cenaze töreninde başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenaze törenine katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albay Feyzi Tunç Türeli, 2 gün önce Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Türeli için bugün öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'ye başsağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazının ardından Feyzi Tunç Türeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Türeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Türeli’nin Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

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