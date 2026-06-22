Kılıçdaroğlu, Türeli'nin Cenazesinde

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin hayatını kaybeden babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken cenaze namazının ardından Türeli için askeri tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Türeli'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in cenaze törenine gönderdiği çelenkten "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" yazan isimliğin söküldüğü görüldü.
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