Kılıçdaroğlu, Yeni Yıl Mesajında Umut Dolu Yarınlar Diledi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında; "2023 yılını geride bırakırken; ülkemizde paylaştığımız onca acıyı ve çaresizliği de geride bırakarak yepyeni ve umut dolu yarınlar getirecek yeni bir yılı da karşılamaya hazırlanıyoruz. 2024 yılının; ülkemizin güzel insanlarına, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, mutlu yıllar diliyorum" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşların yeni yılını kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yaşamın tüm serüveni, sevinçleri, acıları, saatin dişlilerinde değil, zamanın işleyişinde saklıdır. Öyle ki, hafızalarımıza daha dün yazılmış onca duygu, tavır ve düşünce, zamanın durmak bilmez gücü karşısında direnemiyor bugün. Tam da bu hususta 'Nedensiz bir çocuk ağlaması bile/ çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır' diyor şair. Geçen zamanın olumsuzlukları ile gelecek zamanın ümitleri arasındaki bağ, insanoğlunu daha cesur bir biçimde hazırlıyor yeni zamana.

İşte bu sebeple, yarın hep birlikte göreceğiz ki; geride bıraktığımız hüzünler, acılar, zorluklar; geleceğin umut dolu gizeminde yer bulup, çok sonraki bir gülüşün başlangıcını müjdeleyecektir bizlere. Çünkü umut dünde değil, yarındadır. Yeni olanı ve umudu, geleceği ve hasreti besleyen; yine yarınlardır… 2023 yılını geride bırakırken; ülkemizde paylaştığımız onca acıyı ve çaresizliği de geride bırakarak yepyeni ve umut dolu yarınlar getirecek yeni bir yılı da karşılamaya hazırlanıyoruz. 2024 yılının; ülkemizin güzel insanlarına, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, mutlu yıllar diliyorum."