Kilimli'deki Midibüs Kazasında Dava Devam Ediyor - Son Dakika
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Kilimli'deki Midibüs Kazasında Dava Devam Ediyor

Kilimli'de 1 öğrencinin ölümüne yol açan kaza davasında tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

18.10.2024 19:16
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kazada yaralanan öğrencilerden S.O, tutuksuz sanıklar araç sahibi R.A. (33) ve babası M.A. (68) ile taraf avukatları katıldı. Şoför F.B. (67) ise duruşmaya gelmedi.

S.O'nun babası O.O, önceki celsede bir kısım mağdurlara sigortadan para alıp almadıklarının sorulduğunu anımsatarak, "Kaza sebebiyle kızım böbreğini kaybetti. Sigortadan alınan parayı bu soruya soran kişiye iade edeyim, bana kızımın böbreğini iade etsin." dedi.

Mağdur avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmedikleri belirtti.

Sanıklar M.A. ve R.A. önceki savunmalarını tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyanın geldiği aşama, somut deliller ve kriminal raporlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde alınacak raporun esasa etki etmeyeceği için yeniden rapor alınmasının reddini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun anlaşılır, açık ve yeterli olduğu gerekçesiyle bu yöndeki talebin reddine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar R.A. ve F.B'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme" ve "birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanık M.A'nın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık ve mağdur avukatları, mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmeyerek, yazılı savunma için süre istedi.

Sanık M.A. da mütalaaya karşı diyeceğinin olmadığını belirtti. Sanık R.A. ise araca ilişkin olarak evraklarda bir eksikliğin olmadığını, arabanın kontrollerinin yapıldığını, aracın muayeneden geçtiğini söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı beyandan bulunması ve diğer mağdurların dinlenilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açılmıştı. Dava, Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde görülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilimli'deki Midibüs Kazasında Dava Devam Ediyor - Son Dakika

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