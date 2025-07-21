Kilis Başsavcılığına Emre Kaya Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, göreve başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Osman Öztürk'ün yerine HSK kararnamesiyle Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya görevlendirildi.
Başsavcı Kaya, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
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