Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

Kilis\'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor. Metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan gönüllü mobil ekip, öğretmenlerinin de desteğiyle evlerin elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımını yapıyor. Proje sayesinde öğrenciler hem yeteneklerini geliştiriyor hem de topluma katkı sağlıyor.

29.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan gönüllü mobil ekip, öğretmenlerinin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin evlerinin elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımını yapıyor.

Tekye Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Fahri Gökçek'in evine giden öğrenciler, evin elektrik tesisatını yeniledi ve mobilyaların tadilatını yaptı.

"Devletimizin ailelerin yanında olması onları mutlu ediyor"

Tadilatı yapılan eve gelerek öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "Ben de Varım Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 5 ailenin evini yenilediklerini belirtti.

Proje sayesinde öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirdiğini hem de sorumluluk duygusuyla topluma katkı sağladığını dile getiren Altay, meslek liselerini tercih edecek gençlerin sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

Altay, "Özellikle eleman temini konusunda meslek liselerimizi önemsiyor, öğrencilerimizi meslek liselerine davet ediyoruz. Bu projede emek verenlere teşekkür ediyor, Bakanlığımıza güzel projeler için şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Okulda öğrendiklerini alanda uyguluyorlar

Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Cuma Avcı, bugüne kadar birçok eve giderek ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tadilatları yaptıklarını söyledi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Avcı, "Ailelere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Elektrik, mobilya işlerini yapıyoruz. Bu sayede kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Okulda öğrendiklerimizi burada pratiğe çevirirken ailelere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Okulun Elektrik Bölümü Öğretmeni Mustafa Yakar da öğrencilerin bir yandan derslerini alanda uygulayarak tecrübe edindiğini diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydetti.

Evi onarılan Ahmet Fahri Gökçek ise eskiyen elektrik tesisatını yenileyen ve tadilat yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kilis, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:05 Deniz Akkaya “Yine olan bana oldu“ deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı Deniz Akkaya "Yine olan bana oldu" deyip devlet korumasına alınan kızının durumunu anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 13:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement