Kilis\'te 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 9 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan bir personel, işe geç gelip erken çıktığı ve verilen işi yapmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran hastane müdürüne bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de yaşayan muhasebeci Filiz Şen, 1 milyon TL değerindeki evrakları ve bilgisayarı kaybettikten sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportaj sonrası evrakları market poşeti içinde kapısına asıldı. Şen, bilgisayarının kırık olduğunu ve içinden hard diskinin çalındığını fark etti. Şen, olayı gerçekleştirenlerden şüphelenirken, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.
Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Müftülüğü, Kütüphane Haftası'nda Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Kur'an-ı Kerim, hadis ve tefsir kitapları hediye etti. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, projelerle çocukların kültür dünyasını zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti ve hayırseverlerin ilim ve kitap şeklinde çocuklara hediye etmek istediklerini söyledi. Ayrıca, vakfın ramazanda yapacağı çalışmalara da değinildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, yapılan çalışmalarla pistin güçlendirildiğini ve 29 Mart itibarıyla geliş ve gidişte bilet satışlarının çift yönde kullanıma açıldığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un son beş yılda nasıl bir duruma geldiğini eleştirdi. Yumaklı ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin bu zulme karşı dik durduğunu ve doğruları söylediğini belirtti. Konuşmasında yapılan hizmetleri ileriye götürmenin önemine vurgu yapan Yumaklı, Akbük Barajı'nın su tutmaya başladığını ve tohum desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Yumaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, İstanbul'un nasıl bir duruma geldiğini görmelerini ve oy vermelerini istedi.
Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 'Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor' programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerini ve suç ortaklarını en kısa sürede adalete teslim etme sözü verdi. Şerif, terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Çin Büyükelçisi ise Pakistan'dan soruşturmayı hızlandırmasını ve failleri adalete teslim etmesini istedi. Saldırı sonucu beş Çin vatandaşı ile bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kırşehir ziyaretinde, savunma sanayi tesislerinin kurulacağı müjdesini verdiğini açıkladı. Erkan, bu yatırımın Kırşehir için önemli bir kazanım olduğunu belirtti ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.
Karabük'te ikamet eden Kastamonulular, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar programında kent protokolü ve siyasetçilerle bir araya geldi.
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