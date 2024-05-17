Kilis\'te 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kilis'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi Atatürk Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.