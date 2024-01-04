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Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalarda, aranan 20 şüpheliden 5'i kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerdi. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis\'te 5 firari hükümlü yakalandı
04.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Kilis'te 2 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kilis, Yargı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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