Kilis'te 87 yaşındaki Ülkü Öner, 15 gün yoğun bakım sonrası davul zurnayla karşılandı

Kilis'te KOAH ve tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilerek yaklaşık 15 gün yoğun bakımda kalan 87 yaşındaki Ülkü Öner, sağlığına kavuşup taburcu edilince ailesi tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Fahri Öner, AA muhabirine, annesini 7 Eylül'de rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini anlattı.

Durumu ağırlaşan annesinin 10 Eylül'de entübe edildiğini, yoğun bakımda 15 gün süren tedavi döneminde sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirten Öner, annesinin iyileşmesi halinde adak adadığını dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen annesinin yeniden sağlığına kavuşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu anlatan Öner, "Doktorlarımızın ilgisi ve Allah'ın izniyle annem entübeden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Biz de bu mutluluğu paylaşmak için davul zurna ile karşıladık." dedi.

Taburcu olmasının ardından annesi için adadığı kurbanı kestiğini dile getiren Öner, "Annemi kaybetme korkusu yaşadık. Eve geldiğinde büyük bir sevinç yaşadık. Bu nedenle davul zurna eşliğinde karşıladık, kurban kestik."diye konuştu.

Tedavisinin ardından evine ambulansla getirilen ve davul zurna eşliğinde karşılanan Ülkü Öner ise sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.