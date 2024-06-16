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Kilis'te bayram namazı coşkusu: Camiler doldu taştı

KİLİS - Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Kilis'te sabah erken saatlerde Hacı Cümbüş Camisi ve diğer camiye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade ettiler. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.