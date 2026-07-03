Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi İlgisi Artıyor

Kilis\'te Depozito Yönetim Sistemi İlgisi Artıyor
03.07.2026 12:33
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Kilis'te, vatandaşlar iade edilen ambalajlar için teşvik alarak çevreyi koruma sistemine katılıyor.

Kilis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ülke genelinde uygulamaya alınan sistem kapsamında kentte bir markette kurulan iade istasyonuna gelen vatandaşlar, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logolu plastik, cam şişe ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla teslim ediyor.

İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında vatandaşlara 1 lira teşvik bedeli veriliyor. Teşvik tutarı, işlemin ardından uygulamadaki dijital cüzdana aktarılıyor.

Vatandaşlardan Selahattin Yılmaz, AA muhabirine, uygulamanın çevrenin korunmasına katkı sağladığını söyledi.

Sistem sayesinde hem çevrenin temiz kaldığını hem de ekonomik katkı elde edildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu sayede hem çevreyi temizlemiş oluyoruz hem de maddi destek elde ediyoruz. Uygulamayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Abdullah Elmacı da uygulamanın doğaya katkı sağlayan faydalı bir çalışma olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Plastik, Güncel, Kilis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Depozito Yönetim Sistemi İlgisi Artıyor - Son Dakika

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