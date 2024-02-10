Kilis'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

10.02.2024 15:51
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Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Jandarma, JASAT, Kilis, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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