Kilis'te PKK ve DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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KİLİS'te terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK ile ve irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelinin adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler aynı zamanda başka bir adrese de düzenledikleri operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.