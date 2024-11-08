Kilis'te, terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Suriye uyruklu H.İ. ile H.B'nin 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıları Kilis'te yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te PKK/YPG Üyesi 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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