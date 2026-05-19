Kilis\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 27 AOA 691 plakalı kamyonet, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda F.Y. yönetimindeki 79 ABH 286 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Y.H.A. ve D.A. yaralandı.

Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.