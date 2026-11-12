Kilis\'te yangın hasara yol açtı, dumandan etkilenen kişi ambulansta müdahale gördü

Kilis'te yangın hasara yol açtı, dumandan etkilenen kişi ambulansta müdahale gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın evde hasara yol açtı.
Kilis'te bir evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi.
Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde S.Ç'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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