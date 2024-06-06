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Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Kilis'in tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış serhat ve ensar bir şehir olduğunu belirtti.

Kilis'in sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasının temel hedefleri olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adaleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis'in il oluşunun 29. yıl dönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, saygıdeğer Kilisli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım."