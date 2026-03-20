Kim Jong-un'un Kızı Tank Kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, Kuzey Kore'deki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatı sırasında tank kullanırken görüntülendi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) tatbikata ilişkin haberine göre, tatbikata Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar katıldı.