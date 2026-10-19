Kim Yo-jong, sınırda hoparlör yayını ve saldırı aracı artışını masaya yatırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, güney sınırlarında konuşlu taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı ve hoparlörden propaganda yayınlarına tekrar başlamayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, "Egemenliğimizin korunması konusunda boş laflar etmeyiz" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

Ülkenin güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia eden Kim, Kuzey Koreli askerlerin güvenliğinin uyarı atışlarıyla tehlikeye atıldığını öne sürdü.

Kim, Güney Kore'nin ayrıca sınıra yerleştirdiği hoparlörlerle de ağustostan bu yana Kuzey Koreli askerlere çok kez "provokatif" uyarılarda bulunduğunu, "düşman provokasyonları" diye tanımladığı bu eylemlerin "kırmızı çizgiyi aştığını" savundu.

Güney Kore askerlerini "pervasız davranışları konusunda ciddi şekilde uyardıklarını" kaydeden Kim, "Askeri liderliğimiz, mevcut durumla başa çıkmak için olası bir duruma karşı önleyici ve bastırıcı tedbir olarak güney sınırı boyunca daha fazla taktiksel saldırı aracı konuşlandırma ve Kore Cumhuriyeti'ne karşı hoparlör yayınlarına yeniden başlama konularını inceliyor ve diğer gerekli ve uygun önlemleri değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Kim, " Seul, askeri haydutlarının bu kötü cesaretinden kesinlikle pişmanlık duyacak ve kontrol edilemez derecede korkunç tehlikeyle karşılaşacaktır." görüşünü paylaştı.

Her iki Kore de sınır bölgesindeki hoparlörlerden birbirleri aleyhinde yaptıkları yayınları geçen yıl durdurma kararı almıştı.