Kimsesiz Çocuklar İçin Kano Yolculuğu - Son Dakika
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Kimsesiz Çocuklar İçin Kano Yolculuğu

Kimsesiz Çocuklar İçin Kano Yolculuğu

Andy Beardmore, kimsesiz çocuklara destek amacıyla Fransa'dan başlayıp Tekirdağ'a ulaştı.

17.11.2024 12:18
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Kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla kanoyla Fransa'dan başladığı yolculuğunda Avrupa nehirleri üzerinde 14 bin kilometre kürek çeken Andy Beardmore Tekirdağ'a ulaştı.

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Beardmore, kimsesiz çocuklarla ilgili farkındalık oluşturup onlara destek olunması amacıyla mart ayında Fransa'dan kanoyla yolcuğuna başladı.

Beardmore, Maas, Main ve Tuna nehirleri üzerinden farklı ülkeleri kanosuyla geçerek Romanya'dan Karadeniz'e bağlandı.

Bulgaristan kıyıları boyunca seyahat eden Beardmore, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı, ardından kara yoluyla Tekirdağ'da geçerek kanosunu denize indirdi.

Karaya çıktığı zaman kanosunu yanında taşıdığı tekerlekli platformun üzerine alan Beardmore, geceleri bazen çadırda bazen de kendisini davet edenlerin evinde konaklıyor.

Şimdiye kadar 14 bin kilometre yol kateden Beardmore, gelecek yıl nisan ayında İngiltere'ye ulaşarak yolculuğunu bitirmeyi hedefliyor.

Beardmore, AA muhabirine, İngiltere'de yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olmak amacıyla yolculuğa başladığını söyledi.

Mart ayında bu maceraya başladığını anlatan Beardmore, "Kano yolculuğu boyunca 14 bin kilometre katederek buraya ulaştım. Fransa, Almanya ve Macaristan üzerinden geldim. Daha sonra Romanya'ya kadar Tuna Nehri'ni kullanıp Karadeniz'e çıkarak Türkiye'ye ulaştım. Hayatımın büyük bir kısmında sportif aktivitelerden hep zevk aldım. Koşmak, bisiklet sürmek, uzun mesafeli yürüyüşler yapmak gibi." dedi.

Beardmore, her zaman zinde kalmak için sporun içinde olduğunu, yolculuğun kendisini yormadığını dile getirdi.

"Bana bu yolculukta yardım eden herkese teşekkür ederim"

Yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olan bir kuruma insanların destek sağlaması için elinden geleni yaptığını belirten Beardmore, şunları kaydetti:

"İngiltere'de yaşlı insanlara onların bahçelerinde, evlerinde yapamadıkları şeyleri yaparak destek oluyorum. Genellikle ücretsiz olarak bunlar için paraya ihtiyacım yok. Bu yolculuk biraz hayatımı değiştirdi. İngiltere'deki eşimi ve ailemi arkamda bırakmak zorunda kaldım. Noel'de İngiltere'de ailemle birlikte olacağım, sonra yine geri gelip yolculuğuma devam edeceğim. Yolculuk boyunca herkes bana misafirperverliğini gösterdi. Türkiye'ye vardığımda bana yardım etmek isteyen arkadaş canlısı birçok insanla karşılaştım. Bu inanılmazdı. Bana bu yolculukta yardım eden herkese teşekkür ederim. Sadece Türkiye'de değil yolculuğun tamamında bana yapılan yardımların tümü çok etkili oldu. Kimsesiz çocuklara destek olmak için bu yolculuğu gerçekleştiriyorum. Çocuklar için hayır kurumuna bağış yapan herkese de ayrıca teşekkür ederim."

Beardmore, Yunanistan'da bir süre kaldıktan sonra tekrar geldiği güzergahı da kullanarak İngiltere'ye varmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

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