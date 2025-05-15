'Kimsesiz Engelliler Bakım ve Huzur Evi'nin temeli atıldı

ANKARA - Ankara Sincan Belediyesi, 'Kimsesiz Engelliler Bakım ve Huzur Evi'nin temelini atma için tören düzenledi.

Sincan Belediyesi, kimsesiz engelliler yararına yapılacak olan 'Kimsesiz Engelliler Bakım ve Huzur Evi'nin temelini atmak için tören gerçekleştirdi. Saraycık Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çok sayıda protokol üyesi ve birçok özel birey katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti ve açılış konuşmaları ile başladı.

'Kimsesiz Engelliler Bakım ve Huzur Evi' projesinden bahseden Başkan Ercan, "Bir Nova evi, engelli çocuğu olan aileler yani pazara gidecek, alışverişe gidecek, hastaneye gidecek, bir yeri çocuğunu koyacak bir yer bulamıyor. Birkaç saat, üç beş saat bile bir yerde güvenle çocuğunu bırakabilecekleri bir yer olsa müthiş rahatlıyor. Bunun ciddi bir eksikliği var. İnşallah böyle bir projeye adım atıyoruz. Güzel projeler kazandırmış olacağız. Bu arada yakında bir de Yenikent'e huzur evi temeli atacağız. Ben hiç duymadım Türkiye'de sadece özel kardeşlerimize yönelik bir huzurevi olduğunu. Herhalde bir ilkede imza atacağız burada. Burasıda 100 kişi kapasiteli, yaklaşık 5 bin metrekare bir yapı. Katlar arasında asansörlerimiz var bolca, onun yanında da rampalarımız var. Güzel bir proje hazırlandı. Umarım burada kalanlar da gönül huzuru içerisinde burada kalırlar" ifadelerini kullandı.

Hayır ve bereket getirmesi amacıyla koyun kesiminin ardından temel atılmak üzere zeminin belli bir kısmına çimento döküldü.