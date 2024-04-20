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Kimyagerler Derneği, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Kimyagerler Derneği İç Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Oltulu, Altınpark'ta toplanan dernek üyeleri adına yaptığı açıklamada, kimyagerliğin, kamunun sağlık, enerji, ticaret, tarım, çevre ve enerji alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak yürüten en önemli mesleklerin başında geldiğini söyledi.

Kamu kimyagerlerinin eş sorumluluk aldığı diğer mesleklere göre özlük haklarının geri kaldığını savunan Oltulu, kimyagerin kimya mühendisi ile aynı yetki ve sorumluluğa sahip olduğunu gösteren 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkındaki Kanun'a rağmen düşük ek göstergeyle ve çok daha düşük ücretle çalıştıklarını ifade etti.

Oltulu, "AR-GE ve sürdürülebilir kamu hizmeti için kimyagerlik mesleği cazip hale getirilmeli, daha güçlü, daha üretken Türkiye için kamu kimyagerlerinin özlük haklarındaki sorun çözülmelidir." dedi.