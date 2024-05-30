Kiracının çöp eve çevirdiği daireye girip ağlayan Aynur teyzenin yüzü güldü - Son Dakika
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Kiracının çöp eve çevirdiği daireye girip ağlayan Aynur teyzenin yüzü güldü

Isparta'da yaşayan Aynur Köse'nin kiracısı tarafından çöp eve çevrilen dairesi, Isparta Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Köse, evinin temizlenmesiyle çok mutlu olduğunu ve kokudan uyuyamadığını belirtti. Yardım talebine yanıt veren Isparta Belediye Başkanı ve mahalle muhtarı da teşekkür edildi.

30.05.2024 20:04
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Kiracının çöp eve çevirdiği daireye girip ağlayan Aynur teyzenin yüzü güldü

Sabah gözyaşlarıyla yardım isteyen yaşlı kadının evi temizlendi

Çöp evi temizlenen Aynur Köse:

"Çok mutluyum kokudan uyuyamıyordum"

ISPARTA - Isparta'da kiracıları tarafından çöp eve çevrilen dairesinin temizlenmesi için Yardım talebinde bulunan Aynur Köse'ye yanıt gecikmedi. 62 yaşındaki yaşlı teyzenin çöp evi Isparta Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Isparta merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aynur Köse, 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı için mahkeme kararıyla evden çıkarttı. Evi boşaltıldıktan sonra, dairesinin kiracıları tarafından çöp eve çevrildiğini gören Köse gözyaşlarına hakim olamayarak yetkililerden yardım istedi. Evinin temizlenmesi için Yedişehitler mahallesi muhtarlığına ve Isparta Belediyesine başvuru yapan Aynur Köse'nin yardım talebine yanıt gecikmedi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Köse'nin evine gelerek temizledi. Evinin temizliğine katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve mahalle Muhtarı Adem Şamlı'ya teşekkür eden Aynur Köse "Evim temizlendiği için çok mutluyum. Kokudan duramıyor, geceleri uyuyamıyordum. Başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Yedişehitler Muhtarı Adem Şamlı ise Aynur Teyze'nin hukuki yollarla kiracısını çıkardığını belirterek "Aynur teyzemiz çok yaşlı. Evinin 3 odası çöple dolu. Bu manzara sonrası kendisi bize başvurdu. Kiracısı oturduğu günden beri hiç dışarı çöp atmamış. Biz de belediyemizle irtibata geçtik. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi bugün. Burayı temizledi" dedi. Şamlı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Temizlik İşleri müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kiracının çöp eve çevirdiği daireye girip ağlayan Aynur teyzenin yüzü güldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiracının çöp eve çevirdiği daireye girip ağlayan Aynur teyzenin yüzü güldü - Son Dakika
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