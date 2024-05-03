Kiraz Belediye Başkanı İddialara Cevap Verdi

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(İZMİR) - Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, kamuoyunda yer alan "işçi çıkarma ve belediye işçilerine baskı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Coşkun, "Biz tehdit ve zorlama ile hiçbir personelin işine son vermedik. Sendikanın mobbing iddiaları da gerçeği yansıtmamaktır. Bizim tercihimiz her zaman şeffaf bir belediyecilikten yana olacaktır" dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde bazı ulusal basın ve yerel basın kaynaklarında şahsım aleyhine haberler yapılmıştır. Bu haberleri şiddetle kınıyorum. Bu tür haberlerin ne maksatla yapıldığını biliyorum. Mevcut belediye personeli sayısı 436 olmasına rağmen, 44 bin nüfuslu ilçemizde 277 kişi daha seçimden hemen 3 ay önce işe alınmıştır. 277 personelin gerekli incemeler sonucunda iş akdi feshedilmiştir. Tablo bu haldeyken mevcut işçi sayısına ilave olarak yapılan bu işe alımları siz değerli vatandaşlarımızın vicdanına ve muhakemesine bırakıyorum. Biz tehdit ve zorlama ile hiçbir personelin işine son vermedik. Sendikanın iddia ettiği gibi personele mobbing uygulandığına dair açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktır. Bizim tercihimiz her zaman bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacaktır. Belediyeyi devir aldığımız günden bu yana titizlikle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tüm Belediye birimlerimizi meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte şeffaf ve adil bir süreç kapsamında inceliyoruz. Emekten, haktan, halktan yana olan anlayışımız hiç kimsenin şüphesi olmasın ki devam edecektir. Şimdiye kadar hiçbir personelimizin ekmeği ile oynamak gibi bir düşüncemiz olmamıştır. Olamaz da. Bize oy versin vermesin emeği ile çalışan personelimizin her zaman yanında olacağız. Kamuoyuna duyurulur."