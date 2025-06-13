Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı törenle açıldı.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında sahil dolgu alanında festival boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan çadır, kapılarını sanatseverlere açtı.
Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde önemli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirtti.
Kültür çadırında, festival boyunca gravür sergisi, Tekirdağ Yazarlar Platformu söyleşisi, Macaristan tanıtım etkinliği ve Tekirdağ yazarlarıyla buluşuyor paneli düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Kiraz Festivali'nde Kültür Çadırı Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?