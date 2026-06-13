Kiraz Hasadı Başladı

'HASAT DÖNEMİ BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki ziyaretlerini Kemalpaşa ilçesinde Kiraz Hasat Programı'yla sürdürdü. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı. Bakan Yumaklı, çiftçilerle kiraz topladı. Yumaklı, "Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadı buradan başlıyor. Sadece kiraz değil, artık ülkemizin her tarafında farklı ürünler için hasat dönemi başlamış durumda. Bütün üreticilerimiz için hayırlı, bereketli olsun. Bu yıl bol yağış oldu. Ancak önümüzdeki dönem için hava sıcaklıklarının çok hızlı bir şekilde artacağını ve hasadın da çok hızlı gerçekleşeceğini söylemek istiyorum" dedi.

'İZMİR, TÜRKİYE'DEKİ KİRAZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 23'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYOR'

İzmir'de özellikle Kemalpaşa'nın kiraz açısından önemli bir ilçe olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "İzmir, Türkiye'deki kiraz üretiminin yüzde 23'ünü gerçekleştiriyor. Bölge itibarıyla de önemli bir ekonomik katkı sağlamış durumda. Yaklaşık 4 bin aile geçimini kiraz üretiminden sağlıyor. Her türlü konuda kendilerinin yanında olduğumuzu bilen üreticilerimizle beraber ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Buradan dünyanın dört bir yanına bu kirazlar ihraç edilmeye devam ediyor. Geçen yıl 775 bin dekar alandan maalesef sadece 213 bin ton ürün almıştık. Hatırlarsanız, zirai don sebebiyle ülkede neredeyse kiraz yoktu. Bu sene hamdolsun böyle bir şey yaşanmadı. Zirai don sebebiyle de etkilenen üreticilerimize İzmir için 2 milyar liralık bir destekte bulunmuştuk" ifadelerini kullandı.

'2026 YILI DESTEKLERİMİZİ YENİDEN GÜNCELLEYECEĞİZ'

Jeopolitik bir riskin olduğunu söyleyen Yumaklı, "Bütün ülkeler bunu takip ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda barış sağlansın. Özellikle, çiftçilerimizin, üreticilerimizin en önemli girdileri olan gübre ve mazotta önemli fiyat artışları yaşandı. Biz 2025 yılında 2026, 2027 ve 2028 dönemi için tarımsal destekleri, gübre ve mazotu baz alarak belirlerken belli öngörülerde bulunduk. Ama daha sonra bu savaşın çıkmasıyla artışlar gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanımız çarşamba günü Meclis'te grup toplantısında açıkladı. Biz, 2026 yılı desteklerimizi gübre ve mazottaki artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl zirai don hadisesi vardı, bu yıl da bu maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyadaki çatışmalar, savaşlar bizlerin öngöremeyeceği bir maliyet getirmiş oldu. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanındayız" diye konuştu.

'ÜRETİCİ KARDEŞLERİMİZİN ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Ziyaret ettiği bahçeye ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, "Mehmet kardeşim bu işi 5,3 dekarlık bir alanda yapıyor. 'Ziraat 900' diye bir çeşidi yetiştiriyor. Dekara verimi 800 kilogramın üzerinde. Mehmet'in başka bir özelliği ise Tarım Orman Gençlik Konseyimizde olması. Tarım Orman Gençlik Konseyi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belli ölçeğin üzerinde üretim yapan genç kardeşlerimizden oluşan bir konsey. Şu anda 42 arkadaşımız var. 81 ilden de temsilcileri bu konseyin içerisine dahil edeceğiz. Genç ve kadın girişimcilerin, tarım ve üretime duymuş oldukları ilginin arttığını görüyorum. Bu üretici kardeşlerimizin örneklik teşkil etmesini amaçlıyoruz. Bu konuda da çok önemli bir mesafe aldığımızı söylemek istiyorum" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,