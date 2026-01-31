6 Şubat\'ta Yıkılan Kırçuval Otel Davasında 3 Yılda Yaşananlar: Otel Sahibi 3 Ay Tutuklu Kaldı, Tüm Sanıklar Tutuksuz Yargılanıyor

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, aralarında voleybolcu ve ampute futbolcuların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel yargılamalarında, otelin sahibi ve deprem döneminde AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, yaklaşık 3 aylık bir tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. 11 sanık da tutuksuz yargılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. ANKA Haber Ajansı, depremin sembol binalarında 3 yıldır devam eden yargılama sürecinde yaşananları derledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Oteli, saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kırçuval 3 ay tutuklu kaldı

Otelde yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayeti üzerine otel sahibi ve dönemin AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Kırçuval, yaklaşık 3 aylık bir tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin 2012 yılına kadar ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı.

"2020 depremlerinden sonra 'hasarsızdır' raporu verildi"

Sanıklar, 7 Haziran 2024'te Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Zafer Kırçuval savunmasında, "Söz konusu oteli 2013 yılında Palancılardan aldık. Kırçuval Ltd. Şti.'nin yetkilisi kardeşim Saffet'tir, ben ortağıyım. 2014–2023 yılları arasında belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Bu süreçte otelle daha çok kardeşim ilgileniyordu ancak birlikte işletiyorduk. Oteli devraldıktan sonra hiçbir tadilat yapmadık. 2020 Elazığ depreminde de Çevre ve Şehircilik'ten kontrole geldiler ve 'hasarsızdır' şeklinde rapor verdiler. Sormuş olduğunuz hususta, Turizm Bakanlığı tarafından da sürekli denetim ve kontroller yapılıyordu; yine 2020 depremlerinden sonra 'hasarsızdır' raporu verildi. Bu nedenle ayrıca bir çalışma ve yönetmeliğe uygunluk kontrolü yapma gereği duymadık. Bir kusurum yoktur" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

"Sanıklardan şikayetçiyiz"

Depremde çocuklarını kaybedenler, beyanlarında, "Otel sahipleri para kazanmak için çocuklarımızın ölümüne sebep oldular", "Otelin Elazığ depreminde hasar aldığı herkes tarafından biliniyor, sanıklardan şikayetçiyiz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin üç akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu Ağustos 20256'te dava dosyasına sunuldu. Raporda, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Kırçuval kardeşlere ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu, "Sanıkların kusur durumları irdelenirken otel sahipleri tamamen görmezden gelinmiştir" sözleriyle bilirkişi raporuna tepki gösterdi.

Davanın 7'inci duruşmasında yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi, 8'inci duruşma 13 Şubat'ta görülecek.