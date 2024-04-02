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Kırgızistan Cumhurbaşkanı STK Yasasını Onayladı - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı STK Yasasını Onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, parlamento tarafından kabul edilen sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili yasayı onayladı. Yeni düzenleme ile yabancı kaynaklı STK'lerin faaliyetleri daha şeffaf hale getirilecek ve denetlenebilecek. Cumhurbaşkanı Caparov, STK'lerin şeffaf çalışmasını ve bağışçılarını kandırmamasını istediğini belirtti.

02.04.2024 12:59
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, parlamento tarafından 14 Mart'ta kabul edilen sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili yasayı onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, STK yasası ile; anonim şirketlerden ve bunların bağlı ortakları hariç yabancı devletlerden, onların hükümet organlarından, uluslararası ve yabancı kuruluşlardan, vatansız kişiler veya onlar tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen kuruluşların, şubeleri ve temsilciliklerinin yanı sıra yabancı temsilcilik görevlerini yerine getirenlerin faaliyetlerinin açıklığının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni düzenleme ile yetkili devlet organı, yabancı kaynaklı STK'lerin yönetim organlarından idari belgeleri talep edebilecek, mali ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgi isteyebilecek ve alabilecek, düzenlediği etkinliklere katılmak üzere temsilcilerini gönderebilecek, fon harcamaları ve diğer mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere faaliyetlerini denetleyebilecek.

Sadece şeffaflık istiyoruz

Cumhurbaşkanı Caparov, kişisel facebook hesabında, yabancı temsilcilik olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların finans kaynaklarını denetime açan ve belirli idari uygulamalara tabi tutan STK yasasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Caparov, imzaladığı STK yasasının, kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve bunların yabancı ortaklarını ilgilendirdiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları ve onların yabancı ortaklarının daha önce kendisinden bu yasayı imzalamamasını istediğini belirten Caparov, "Ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hiçbir yerde kayıtlı değildi. Kimseye hesap vermezlerdi. Yalnızca banka hesapları açarak yabancı bağışçılardan para alırlardı ve bunu kişisel amaçlar da dahil olmak üzere kendi takdirlerine göre kullanırlardı. Artık herkes gibi onlar da Adalet Bakanlığı'na kayıtlı olacak. Banka hesapları açılacak. Artık şeffaf çalışmaya başlayacaklar. Eskisi gibi bir karmaşa olmayacak." dedi.

Caparov, Kırgızistan'daki sivil toplum örgütlerinin, para aldıkları bağışçılarını kandırdıklarını belirterek, "(STK) Onlar, 'zulme uğrayacağız, yabancı devletin ajanı olarak tutuklanacağız' diye yalan bilgiler yayarak bağışçılarını inandırıyor. 30 yıldır yabancı bağışçılarla çalışıyorsunuz ve kimse size aldığınız para için zulmetmedi. Bunu şimdi mi yapacağız? Cumhurbaşkanı olarak garantisini veriyorum. Biz nükleer bir ülke değiliz. Henüz uzaya gitmiyoruz. Devletimizin sizden ve bağışçılarınızdan saklaması gereken hiçbir sırrı yoktur. Tüm bilgiler açık kaynaklarda bulunabilir." değerlendirmesini yaptı.

Caparov, STK'lerden şeffaf çalışmalarını istediklerini belirterek, "Eğer yapabiliyorsanız milyonlar değil milyarlar kazanın. Bu sadece ülkemize fayda sağlayacaktır. Herkesin eşit şartlarda çalışabilmesi için her şeyi açıkça göstermenizi istiyoruz. Böylece yabancı bağışçılar hangi miktarın hangi projeler için kullanıldığını görebilecek ve aldanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Caparov, ihtiyaç halinde STK'lerin bağışçılarını nasıl kandırdıklarını ispatlayabilecek delillere sahip olduklarını kaydetti.

Batı ülkelerinde STK'lerin kaydını ilgili devlet organlarında yaptırarak çalıştığını anımsatan Caparov, "Bize gelince neden yapılmıyor? Biz ikinci sınıf bir ülke miyiz? Hayır, bu doğru değil. Artık bu tür şüpheli eylemlere izin vermeyeceğiz." diyerek tepki gösterdi.

Kırgızistan'da 20 binden fazla STK'nin olduğu ve binlerce kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.

Geçen yıl ekimde meclise gelen ve tartışmalara yol açan STK yasasındaki düzenlemede "yabancı temsilcilik" tanımlaması endişelere neden olmuş, Rusya'da 2019'da kabul edilen "yabancı ajan" yasası ile kıyaslanmıştı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Sivil Toplum, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı STK Yasasını Onayladı - Son Dakika

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