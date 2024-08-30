Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının açılışı törenle gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının açılışı törenle gerçekleştirildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov\'un inisiyatifiyle inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının açılışı törenle gerçekleştirildi

Başkent Bişkek'in güneyinde 16 Nisan 2023'te temeli atılan Cumhurbaşkanlığı idari binasının inşaatı tamamlandı. Devlet erkanı ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde kemancı Daniel Lozakoviç sahne aldı. Cumhurbaşkanı Caparov, idari binaya 'Intımak Ordo' (Birlik Sarayı) adını verdi. Açılışta konuşan Caparov, 'Bu bina sadece idari bir bina değil, kararlılığımızın, birlik arzumuzun ve gelişme arzumuzun kanıtıdır.' ifadesini kullandı.

30.08.2024 22:17
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Başkent Bişkek'in güneyinde 16 Nisan 2023'te temeli atılan Cumhurbaşkanlığı idari binasının inşaatı tamamlandı.

Devlet erkanı ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde kemancı Daniel Lozakoviç sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, idari binaya "Intımak Ordo" (Birlik Sarayı) adını verdi.

İdari binanın açılışı, 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Günü ve Kara-Kırgız Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atfedildi.

Açılışta konuşan Caparov, "Bu bina sadece idari bir bina değil, kararlılığımızın, birlik arzumuzun ve gelişme arzumuzun kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Caparov, "Intımak" sözcüğünün barış, dostluk ve birlik anlamına geldiğini, "Ordo" ise ülkenin geleceğini belirleyen stratejik öneme sahip kararların alındığı ve uygulandığı yer veya merkez anlamını taşıdığını aktardı.

Bir yıldan fazla süren inşaatta ve koordinasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Caparov, yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının Kırgızistan'a saygının, ulusal gururun ve egemenliğin simgesi haline geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı idari binasının açılışı törenle gerçekleştirildi - Son Dakika

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