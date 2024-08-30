Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Töreni - Son Dakika
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Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Töreni

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

30.08.2024 12:47
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçiliğin Geçici Maslahatgüzarı 2. katip Herdem Yudum Kutlu, konuşmasında, şanlı Türk milletinin bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tarihin seyrini değiştirdiğini, istiklal ve istikbalini her şartta canı pahasına korumaya muktedir olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Kutlu, 30 Ağustos zaferinin tarihte eşi ve benzerinin görülmediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Askeri Ataşe Albay Tolga Takımcı da 30 Ağustos zaferinin Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edildiğini hatırlatarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern harp silah teçhizatıyla dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Törene, büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri, üniversite camiası, öğretmenler, sağlık çalışanları, iş insanları, Ahıska Türkleri ile Türk ve Kırgız vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA

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