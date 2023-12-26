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Kırgızistan'ın GSYH'si 1 trilyon somu aştı - Son Dakika
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Kırgızistan'ın GSYH'si 1 trilyon somu aştı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 1 trilyon somu (11 milyar 235 milyon ABD doları) aştığını belirtti. Caparov, ayrıca bu yılın 11 ayında GSYH'nin 1 trilyon 72,6 milyar som olarak gerçekleştiğini ve ulusal bütçenin 6 milyar 404 milyon doları aştığını söyledi. Caparov, Kırgızistan'ın kalkınma yolunda olduğunu ve birliğin, refahın, bilginin ve güçlü siyasi iradenin olduğunu vurguladı.

Kırgızistan\'ın GSYH\'si 1 trilyon somu aştı
26.12.2023 - 16:03,
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 1 trilyon somu (11 milyar 235 milyon ABD doları) aştığını belirtti.

Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı adına verilen şeref ve şükran belgelerinin takdim töreninde konuştu.

Bu yılın 11 ayında GSYH'nin 1 trilyon 72,6 milyar som olarak gerçekleştiğini aktaran Caparov, ulusal bütçenin 6 milyar 404 milyon doları aştığını dile getirdi.

Caparov, "Geçtiğimiz 2,5 yılda yüzlerce okul inşa ettik ve açıyoruz. Önceki gün 2 okulun açılışına katıldım. Devlet İnşaat Komitesine göre, bu yıl 128 okul açılmış olacak. Bunlardan 110'u yeni okul binasıdır." dedi.

Saygın uluslararası finans kurumlarının Kırgızistan ekonomisine ilişkin iyi değerlendirmeler yaptıklarını belirten Caparov, "Bugünümüz, yarınımız ve çocuklarımızın geleceği; her işçinin, öğretmenin, doktorun, inşaatçının, enerji emekçisinin emeğine ve katkısına bağlıdır. Kalkınma yoluna girdik. Birliğimiz, refahımız, bilgimiz ve güçlü siyasi irademiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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