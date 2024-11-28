Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'nda At Besiciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'nda At Besiciliği

Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda yaşayan Okubaev ailesi, yılkı atlarıyla doğal yaşam sürdürüyor.

28.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın çok büyük bir bölümünü kapsayan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası listesinde bulunan Tanrı Dağları, yaylaları ve yılkı atlarıyla öne çıkıyor.

Tanrı Dağları'ndaki yaylalar ve "Tanrı Dağları'nın efendileri" olarak gösterilen yılkı atları ise Kırgız halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kırgız halkının büyük bir çoğunluğu, göçebe hayat tarzını benimsediğinden, tarih boyunca atlarla sıkı bir ilişki içerisinde oldu. Kırgız ağıtlarında mitolojik bir unsur olarak yer alan "at", toplum için büyük önem taşımakla birlikte, taşıma aracı olarak ve spor alanında kullanılıyor. Ayrıca etinden ve sütünden yararlanılıyor.

"Temiz havada çalışıp günü geçirmek daha iyidir"

Kazakistan'ın Karakol bölgesinde yaşayan Okubaev ailesi, yazları Tanrı Dağları'nda büyükbaş hayvancılıkla uğraşmalarının yanı sıra at besiciliği yapıyor.

Zorlu doğa koşullarında dağda aylarca doğal beslenerek ve kımız içerek yaşamını sürdüren aile, yayladaki yaşamlarını AA muhabirine anlattı.

Eşiyle birlikte, Kaymarık Köyü'nde 25 yıldır çobanlık yapan İşen Ali Okubaev, inek ve yılkı atı güderek, çocuklarını yaylada büyüttüklerini anlattı.

Okubaev, uzun yıllardır Kök-Tüz yaylasına çıkarak, vahşi doğa içerisinde kaldıklarını ve kendileri için en önemli unsurun su olduğunu belirtti.

Şehre gidip çalışmaktansa, yaylada hayvan gütmeyi tercih ettiklerini dile getiren Okubaev, "Temiz havada çalışıp günü geçirmek daha iyidir. Çocukların sağlığı ve hafızası için de buranın havası yararlıdır." ifadesini kullandı.

Okubaev, sağlık için birçok insanın da yaylaya geldiğini ve tedavi olup geri döndüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:

"At sütü çok yararlıdır. Ufak tefek hastalıkları temizler. Bazıları yaylada 10 gün, bazıları 5 gün kalır. Atın sütünü içer, tedavi olur ve gider. İç organları rahatsız olanlara da at sütü çok iyi gelir. Astım olanlara buradaki suyun yanında sabahleyin yürüyüş yaparlarsa iyi gelir. Bu yöntemle iyileşenler var. Mesela ablam buraya ilk geldiği gün yukarıya yürüyemiyordu. Sonraları gün doğmadan su yanında yürüye yürüye iyileşti. Buraya gelmek isteyenleri Karakol'dan atlarla 2 saatte buraya getirebiliyoruz."

"Günlerimizi iyi geçiriyoruz"

İşen Ali Okubaev'in eşi Saadet Okubaev ise yaylaya yaz, kış gelen gezginler için yemek yaptıklarını da dile getirerek, "Çok şükür, günlerimizi iyi geçiriyoruz. Yaylaya alıştık. Kışın soğuk olur. Ona da alıştık. Yazın daha iyi ama sıcak." diye konuştu.

Yaylada her şeyin doğal olduğunu vurgulayan Saadet Okubaev, şunları kaydetti:

"İnekleri sağdıktan sonra kaymak alırız, sonra sarı yağ yaparız. Ekmeği elde yaparız. Sütten süzme yapılır, sonra kurut yaparız. Hepsi doğal, ve güzel besin olur bizim için. Tatilcilere de ikram ederiz. Köydeki çocuklara da veririz. Çok şükür, at sağarız. O da tatilciler için güzel gelir. Kendimiz için de güzel."

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kültür, Güncel, Unesco, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'nda At Besiciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'nda At Besiciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.