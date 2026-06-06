Kırıkhan'da Ekolojik Farkındalık Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkhan'da Ekolojik Farkındalık Gezisi

Kırıkhan\'da Ekolojik Farkındalık Gezisi
06.06.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa bilincini artırmak için Kırıkhan'da ağaç dikimi ve orman yangınları hakkında bilgi verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğa bilincinin artırılması amacıyla ekolojik farkındalık gezisi gerçekleştirildi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, doğaseverlere orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gezi kapsamında katılımcılar Kırıkhan Kent Ormanı'nda ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, etkinlikte, kentin orman varlığı açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Hatay'ın orman yangınları açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Günay, geçen yıl meydana gelen yangınlarda yaklaşık 3 bin 200 hektar orman alanın zarar gördüğünü belirtti.

Günay, zarar gören alanların kısa sürede temizlenerek yeniden ağaçlandırmaya hazır hale getirildiğini, yıl sonuna kadar yanan alanların tamamının ağaçlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Katılımcılar, program kapsamında Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunu da ziyaret ederek dağ ceylanlarını besledi.

Etkinliğe Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doğaseverler katıldı.???????

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Kırıkhan, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Ekolojik Farkındalık Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:45
Arda Güler’in koruması göz açtırmıyor Temas etmek isteyenler şaşkın
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın
15:40
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:59:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da Ekolojik Farkındalık Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.