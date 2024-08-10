Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, iş makinelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?