Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler Y.E.S. ve A.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?