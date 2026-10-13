Kırıkkale Ahılı\'da elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü

Kırıkkale'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Ahılı köyü Ömerli mevkisinde Zekeriya Doğan (66) henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı. Doğan, bir süre sonra akıma kapılarak direkten düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.