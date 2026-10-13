Kırıkkale Ahılı'da elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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Kırıkkale Ahılı'da elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü

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Kırıkkale Ahılı\'da elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü
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Kırıkkale'de Ahılı köyü Ömerli mevkisinde elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapılarak direkten düştü. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Ahılı köyü Ömerli mevkisinde Zekeriya Doğan (66) henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı. Doğan, bir süre sonra akıma kapılarak direkten düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale Ahılı'da elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü - Son Dakika
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