Kırıkkale Bahşılı\'da 15 Temmuz etkinliği düzenlendi

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açarak Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdükten sonra tekrar meydana geldi.

Meydandaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Mar?ı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kur'an kursu öğrencilerinin şiirler seslendirdiği programda, Kaymakam Mintaha Sarikaya konuşma yaptı.

Program, sela okunmasının ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kaymakam Sarikaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Vekili İsmail Kacar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, İl Genel Meclis Başkan Vekili Ahmet Şenses, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.