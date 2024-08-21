Kırıkkale Belediye Başkanı Yangın Sonrası Aileyi Ziyaret Etti

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önal, 18 Ağustos'ta Altan ve Adem Ceyhan'a ait Selim Özer Mahallesi 2343. Sokak'taki müstakil evin yangında hasar görmesi üzerine aileye ziyarette bulundu.

Ziyarette Ceyhan alisine geçmiş olsun dileğinde bulunan Önal, aileye gerekli yardımın yapılması talimatı verdi.

Kırıkkale Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Önal, "Aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çıkan yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Acı ve mutlu günlerinde daima vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Ziyarette, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da yer aldı.