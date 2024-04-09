Kırıkkale Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Önal başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Belediye Başkanı Önal, seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Kırıkkale'miz için birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atacağız. Kırıkkale'mize hizmet zamanı başladı. Tüm üyelerimizin görüşleri bizler için önemli. Her zaman bana ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Toplantıda, daha sonra gizli oylama ile 1. ve 2. başkan vekilliği, divan katip ve encümen üyeliği, açık oylama usulüyle de ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı.
Faaliyet raporunun oylanmasının ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.
Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?