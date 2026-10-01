Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması genişledi, 3 çalışan gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması genişledi, 3 çalışan gözaltına alındı

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Kırıkkale Belediyesi\'nde rüşvet soruşturması genişledi, 3 çalışan gözaltına alındı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye imar müdürlüğüne yönelik rüşvet iddiası üzerine soruşturma başlattı; 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Soruşturmada bir şüphelinin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 TL giriş olduğu tespit edildi.

KIRIKKALE Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik 'rüşvet' operasyonunda 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Y.K.'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığı, belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z.'nin rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilmesiyle başka kişilerin de benzer iddialarla şikayetçi olduğu belirlendi.

Müteahhit E.A., R.Z.'nin belediyedeki işlemlerini geciktirerek kendisinden para talep ettiğini, 4-5 seferde toplam 25 bin TL gönderdiğini öne sürdü. Müteahhit F.F. ruhsat işlemleri için R.Z.'nin verdiği IBAN numarasına 7-8 seferde yaklaşık 120 bin TL gönderdiğini belirtti. F.F. de emlak biriminde çalışan Ö.G.'nin işlemlerin yapılması karşılığında kendisinin ve oğlunun hesabına 'burs' açıklamasıyla para gönderilmesini istediğini, bu hesaplara 10-12 seferde yaklaşık 40 bin TL gönderdiğini iddia edip şikayetçi oldu. Müteahhit F.B. de Nisan 2024'te R.Z.'nin, "Bu işler böyle yürümez, senin bana bağış, harçlık olarak 3-5 bin TL para göndermen lazım" diyerek IBAN numarası verdiğini, 7-8 seferde yaklaşık 50 bin TL gönderdiğini ve para göndermediği dönemlerde evrak işlemlerinin yavaşladığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında banka hesaplarında yapılan incelemede, R.Z.'nin hesabına farklı tarihlerde 180 işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 TL, G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 TL, Ö.G. ile oğlunun hesaplarına ise 100 işlemde toplam 156 bin 211 TL girişi olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bugün Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Soruşturmada adı geçen 3 şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkale BelediyesiKırıkkale3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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