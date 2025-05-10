Kırıkkale Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Duygu Dolu Sürpriz

Kadın personele Anneler Günü sürprizi: Çocuklarını dev ekranda görünce gözyaşlarını tutamadılar

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi, dev ekrandan kadın personelin çocuklarına ait videolu Anneler Günü mesajlarını yayınladı. İzleyen anneler duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadın personele duygusal bir sürpriz hazırladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği etkinlikte, kadın çalışanlar iş yapılacak bir program için alana davet edildi. Ancak meydanda onları, çocuklarının hazırladığı videolu Anneler Günü mesajları bekliyordu. Dev ekrandan yayınlanan görüntülerde anneler, çocuklarının sevgi dolu mesajlarını izledi. Sürpriz videonun ardından çocuklar meydana gelerek annelerine kırmızı gül hediye etti. Anneler ise gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte kadın çalışanlar, kendileri için yapılan jestin unutulmaz olduğunu belirtti. Nafiye Aykaymaz, "Güzel bir sürpriz oldu, çok duygulandık" dedi. Yurdagül Koç ise "Oğlumu görünce şaşırdım. Oğlum Kastamonu'da" diye konuştu. Şükran Pehlivanlı, "Çocuklarımın sesini duymayı çok isterdim. Böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum" sözleriyle duygularını paylaştı. Havva Kaplan da "Bizi düşünmeleri, değer vermeleri çok anlamlıydı. Hatırlanmak güzel" ifadelerini kullandı.