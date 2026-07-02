Kırıkkale\'de iki firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. (39) ile "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (51) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.