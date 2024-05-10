Kırıkkale\'de 38 Bin 800 Makaron ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince 5 bin 600'ü dolu 38 bin 800 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3-9 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 5 bin 600'ü dolu 38 bin 800 makaron, 1555 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.