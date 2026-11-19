Kırıkkale'de 5 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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