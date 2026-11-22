Kırıkkale'de 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de 'konutta birden fazla kişiyle yağma' suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen polis çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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