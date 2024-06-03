Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 48 kişi ve 101 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 772 fişek, 38 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ayrıca, faili meçhul 2 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
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