Kırıkkale'de ağır yaralı motosiklet sürücüsü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı

Kırıkkale'de ağır yaralı motosiklet sürücüsü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi yakınındaki kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kırıkkale'de otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ö.B. idaresindeki 16 ATN 954 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında Ö.E.A. yönetimindeki 06 DVR 679 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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