Kırıkkale'de çıkan yangında 70 hektar buğday ekili alan yandı

Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 70 hektar alan yandı.

İlçeye bağlı Karaahmetlı köyün Kurtulmuş mevkisinde Mevlüt Kurtuluş'a ait tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahşılı ve Hacılar belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile çiftçilerin desteğiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektarlık buğday ekili alan ve 10 hektarlık anız yandı.